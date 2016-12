Perger Unternehmer hilft Waisenkindern in Indien

13.12.2016, 16:28 Uhr

Austrianjobs-Geschäftsführer Thomas Maurer besuchte mit Günter Hager verwaiste Kinder in Indien, um zu helfen.

PERG. Gastronom Günter Hager vom Stadtbräu Josef in Linz engagiert sich seit Jahren für verwaiste Kinder am Fuße des Himalajas. Dies rief Thomas Maurer, Geschäftsführer des Perger Personalvermittlers Austrianjobs, auf den Plan. Im September besuchte er mit Hager Dharmśālā, eine Stadt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh. Um ebenfalls verwaiste Kinder zu unterstützen. Besonders beeindruckt hat Maurer eine Audienz beim Dalai Lama, die ihn darin bestärkte, weiter zu helfen. So geht ein großer Teil des Budgets für Kundenweihnachtsgeschenke zu den Waisenkindern nach Indien. „Nicht jeder hat das Glück, in Österreich aufzuwachsen“, beschreibt Maurer seine Motivation.