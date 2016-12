Adventzeit – Lieder, Lichter, Glühmost

05.12.2016, 17:42 Uhr

Die Besucher des Grünauer Advents verrieten uns, was sie an der Vorweihnachtszeit besonders lieben.

HOFSTETTEN-GRÜNAU (kf). Am zweiten Adventwochenende lockte der dreitägige Adventmarkt zahlreiche Pielachtaler nach Hofstetten-Grünau. Der Tannberger Viergesang aus Annaberg und der Blasmusikverein Hofstetten-Grünau boten musikalische Untermalung. Für „adventliche Stimmungsbilder“ sorgte abends das Bläserquartett und auch Handwerksliebhaber kamen aufgrund des großen Bastel-, Deko- und Kunstangebots voll auf ihre Kosten. Die Pielachtaler konnten sich gar nicht entscheiden, was sie an der Adventzeit am meisten mögen.

Zimt und Glühwein

Während sich Teresa Gruber in der Adventzeit an den glitzernden Weihnachtsbeleuchtungen erfreut, findet Karl Stetina, dass die Dekoration zur Stimmung beiträgt. Maria Hofegger wünscht sich für die Vorweihnachtszeit vor allem Schnee. Franz Vorlaufer mag Adventmärkte und Robert Moser ist wichtig, dass man die Adventzeit ohne Hektik verbringt. Matthias Haiderer genießt den Duft nach Zimt und Glühwein und Eva Enne freut sich über Weihnachtskekse. Für Renate Lanschützer gehören Weihnachtslieder dazu und Linda Heindl will die Perchtenläufe nicht missen.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier