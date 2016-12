Es weihnachtet im Pielachtal

18.12.2016, 17:29 Uhr

Beim Auftritt von Andy Lee Lang & The Spirit verrieten uns die Besucher ihre liebsten Weihnachtslieder.

OBER-GRAFENDORF (kf). Kling, Glöckchen, klingelingeling - auf allen Radiosendern hört man momentan vor allem eins, nämlich Weihnachtslieder. Aber die Pielachtaler sind sich uneinig darüber, welches Lied das beste ist, wie die BEZIRKSBLÄTTER vergangenen Samstag beim Auftritt von Andy Lee Lang in der Pielachtalhalle erfuhren. Während sich Franz Seeland für Jingle Bells begeistern kann, ist Margit Liebl ein Fan von Little Drummer Boy. Elisabeth Stern meinte: "Ich höre besonders gerne Holly Jolly Christmas von Michael Bublé." Eva Buck liebt es, in der Weihnachtszeit Feliz Navidad zu hören, Otto Weig hingegen kann dieses Lied gar nicht leiden. Alina Bauer bevorzugt Merry Christmas und Schwester Anika Wonderful Dream von Melanie Thornton. Margarete Friedmann kann Kling, Glöckchen, klingelingeling gar nicht ausstehen, mag dafür aber das Lied Es wird scho glei dumpa. Bei Regina und Andreas Wolf ruft Rudolph, the Red-Nosed Reindeer weihnachtliche Gefühle hervor. Größter Beliebtheit erfreute sich natürlich Stille Nacht, Christian Weiß und Elisabeth Brandner mögen diesen Klassiker am liebsten. Es outeten sich aber auch einige als Fans von Last Christmas, wie beispielsweise Renate Buchinger und Andrea Weiß.Seit fast 20 Jahren begeistert Andy Lee Lang mit seinem jährlichen Weihnachtskonzert die Massen. Mit der ausgezeichneten siebenköpfigen Band „The Spirit“ und tollen Weihnachtsliedern im Gepäck sorgte er für weihnachtliche Stimmung unter den Besuchern.