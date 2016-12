Hafnerbacher X-Mas: Christbäume und Co

26.12.2016, 09:51 Uhr

Bei der Hafnerbacher Weihnacht fragten wir die Adventmarktbesucher, wie ihre Christbäume heuer aussehen.

HAFNERBACH (kf). Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, wer jetzt noch keinen Christbaum hat, der sollte sich möglichst bald einen besorgen. Wir holten uns von den Besuchern des Adventmarkts in Hafnerbach Anregungen und fragten, wie die Christbäume im Pielachtal dieses Jahr aussehen werden. Bianca Thürauer liebt die Abwechslung und daher erstrahlt ihr Baum jedes Jahr in einer anderen Farbe. "An unserem Christbaum hängen dieses Jahr Nougatherzen und Schoko-Likörflascherl sowie Christbaumschmuck in Rot-Gold", erklärte Eveline Halmer. Bei Andreas Bollwein gibt es hingegen gar keine Süßigkeiten auf dem Baum. Heidemarie Zeilinger schmückt ihren Christbaum jedes Jahr mit Rumkugeln und Ornamenten in den Farben Violett und Gold. Gerlinde Weinhengsts Wahl fiel heuer auf Kugeln in Violett und Silber, auf selbstgemachte Drahtsterne und Schokobananen. Eine lebende Krippe, Pferdekutschenfahrten und kulinarische Leckerbissen wurden vergangenes Wochenende am Adventmarkt in Hafnerbach geboten. Stimmungsvolle Konzerte sorgten für die musikalische Untermalung.