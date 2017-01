Mit Musik und Tanz ins neue Jahr

04.01.2017, 12:28 Uhr

der46. Dirndltaler Musikantenstammtisch, statt"Wenn die Musi spielt", ja, dann kommen die Leute zusammen und genießen gesellige Stunden bei Musik und Tanz im Dirndlhof. Auf einem Musikantenstammtisch mischen sich mutige Anfänger unter die gestandenen Musiker und spielen gemeinsam, oder als Solisten auf. Das ist Volksmusik, dass ist die Musik des Volkes. Und genau die erlebt derzeit einen wahren Boom im deutschsprachigen Raum, was die vielen neu gegründeten Musikantenstammtische beweisen.Auch im Dirndlhof wird jeden 1. Dienstag im Monat ein Musikantenstammtisch abgehalten, welcher bereits in aller Munde ist. Egal ob Musikanten/Innen, Sängerinnen, Tanzpaare oder einfach nur bei guter Stimmung einen gemütlichen Nachmittag mit Freunden verbringen und den musikalischen Beiträgen lauschenTrotz der widrigen Wettersituation mit teilweiser Schneefahrbahn und stürmischen Wind, kamen Musikanten wie Gäste aus der Region und zwischen Linz und Wien.Obwohl der Herr Bürgermeister Ök.Rat. Anton Gonaus, einen dicht gedrängten Terminplan hat, kam er noch auf einen Kurzbesuch in den Dirndlhof, um sich mit dem Stammtischteam, Musikanten und Gästen zu unterhalten.Maria und Sepp Rathkolb, danken allen Musikanten für ihren Beitrag und den Besuchern für ihr Kommen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehn, am 7. Februar 2017, im Dirndlhof.Kommt vorbei und schaut herein, lasst uns musizieren und fröhlich sein!