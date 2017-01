Pielachtaler Neujahrswünsche

10.01.2017, 14:23 Uhr

Welche Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen haben Sie für das Jahr 2017?

RABENSTEIN (kf). Gesundheit, Freude, Erfolg- viele Glückwünsche sprechen wir zum Jahresumbruch aus, aber was wünschen sich die Pielachtaler selbst für das Jahr 2017? Daniel Grünbichler will 2017 seine Lehre erfolgreich abschließen, Elisabeth Schmid will sich hingegen gesünder ernähren und mehr Gemüse essen. Erich Birkner und auch Marianne Mondl wünschen sich den Weltfrieden, während Heidemarie Ettenauer sich 2017 mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen will. Marlen Gansch hofft im Jahr 2017 auf ein Enkelkind. Ein Wunsch wurde jedoch am öftesten genannt, nämlich gesund zu bleiben. Am Dreikönigstag fand das 7. Rabensteiner Neujahrskonzert statt, im Rahmen dessen das Ensemble Neue Streicher mit einem Reigen an Straussmelodien die Besucher mit klassischen Klängen verwöhnte.