"Stonies" feiern 25-Jahr-Jubiläum

27.11.2016, 17:00 Uhr

Wie, mit wem und wo feiern die Pielachtaler wichtige Jubiläen?

OBER-GRAFENDORF (kf). Vor genau 25 Jahren standen die Stonefielders zum ersten Mal auf der Bühne. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums gastierten sie dieses Wochenende gleich dreimal in der Pielachtalhalle. Für die Jubiläumsshow hat sich die Showgruppe Großes vorgenommen und bot ein Potpourri aus 25 Jahren sowie viele neue Nummern, die die Lachmuskeln des Publikums forderten. Dabei verrieten uns die zahlreichen Besucher, wie sie wichtige Jubiläen feiern. Für Michaela Kalteis gehören vor allem gutes Essen und auch ein paar Geschenke dazu und Gerhard Kalteis legt Wert auf gute Stimmung. Inge Schmuckerschlag meinte: "Bei einem Jubiläum dürfen keinesfalls Torte, Sekt und eine tolle Party fehlen." Ewald Lienbacher verbringt anlässlich eines Jubiläums gerne den Tag in einer Therme, während Sabine Zeilinger lieber in ein schönes Restaurant essen geht. Günther Lang ist bei Jubiläumsfeiern vor allem eines wichtig: nämlich der Spaß am Feiern.