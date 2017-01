Kastenwagen landete im Straßengraben

23.01.2017, 15:32 Uhr

Frankenfelser Florianis zogen einen Kastenwagen aus dem Straßengraben

FRANKENFELS (red). Am Sonntag den 22.01.2017 um 15:25 Uhr wurde die FF Frankenfels von der Bereichsalarmzentrale St. Pölten zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.Ein weißer Kastenwagen kam in einer langgezogenen Linkskurve in der Laubenbachgegend von der Fahrbahn ab und blieb im Schnee stecken.Nach dem die Unfallstelle abgesichert wurde, wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde des TLFA-4000 zurück auf die Fahrbahn gezogen. Mit der Seilwinde des Versorgungsfahrzeuges erfolgte eine Sicherung gegen ein mögliches Umkippen. Bei dem Einsatz waren 14 Mann rund eine Stunde im Einsatz.