Osterhase beleidigt auf Jesus

16.01.2017, 13:54 Uhr

Die Sängerin, Songwriterin und Autorin Anita Krenn über Jesus, Crowdfunding und den Osterhasen.

OBER-GRAFENDORF (rg). Der Osterhase Minz hoppelt gestresst durch die Gegend und glaubt er ist zu Ostern der große Star. Als ihm jedoch auf einer Parkbank ein fremder Mann namens Jesus begegnet und ihm etwas anderes erzählt, zieht er beleidigt seines Weges weiter.Die Idee zu dieser Geschichte kam der Ober-Grafendorfer Autorin Anita Krenn bereits 2013. "Um ein Uhr nachts, als wir bei Freunden waren und scherzten entwickelte sich die Geschichte. Der Gedanke dahinter ist, dass man in dieser Konsumwelt den Kindern wieder christliche Werte beibringt und ihnen die wahre Bedeutung von Ostern näherbringt". Auf die Idee, das Buch über Crowdfunding zu finanzieren, kam die Sängerin bei einer Musikveranstaltung der AKM. "Es steckte wahnsinnig viel Vorbereitungszeit dahinter bis wir das Projekt auf Startnext.de veröffentlichen konnten. Wir mussten ein kurzes Vorstellungsvideo drehen und das ganze so präsentieren, dass sich die Leute auskennen worum es geht."

Illustrator aus München



Zur Sache

Die Zeichnungen in dem Buch stammen von dem Münchner Illustrator Johannes Spörl. Es war schon immer sein Traum ein Kinderbuch zu illustrieren, daher steckte er sein ganzes Herzblut in diese Arbeit. Neben der Geschichte sind auch noch Malvorlagen und ein Kreuzworträtsel zu finden, damit das Buch einen echten Mehrwert für Kinder darstellt", erklärt die Katzenliebhaberin. "Benötigt werden 4000 Euro um den Druck der ersten Auflage mit 1000 Stück zu finanzieren. Dieses Budget ist schon ziemlich knapp bemessen, doch wir sind nicht auf persönlichen Profit aus, sondern möchten mit diesem Buch einfach Kindern eine Freude bereiten". Möchten auch Sie das Projekt der Pielachtaler Autorin unterstützen, so können Sie das unter www.startnext.com machen.Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, die erstmals Anfang des Jahrtausends auftauchte. Dabei können Privatpersonen über eine Internetplattform ein Projekt finanzieren. Für diese erbrachte Leistung bekommt der Unterstützer in der Regel Sachleistungen als Dankeschön.