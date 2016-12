Pferdehof-Zündler zu zwei Jahren Haft verurteilt

09.12.2016, 13:12 Uhr



Rache als Motiv

Wie Staatsanwältin Nicole Elsinger im Prozess am Landesgericht ausführte, war Rache das Motiv des sechsfach vorbestraften Mannes. Er hatte gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin den gepachteten Hof ausgebaut. Die On-Off-Beziehung des Paares endete wieder einmal einige Wochen vor dem Brand. Trotz Hofverbots fuhr der 49-Jährige nach einem Feuerwehrfest mit dem Fahrrad zum Anwesen. Als er seine Ex-Freundin mit zwei Männern sah, überkam ihn die Wut. Kein anderer Mensch sollte etwas von dem haben, wofür er viel Zeit und Geld investiert hatte.

Feuerzeug als "Tatwaffe"

„I hob so an Zorn g´habt“, erklärte der Beschuldigte bereits bei seiner Einvernahme durch die Polizei. Mit einem Feuerzeug steckte er die vorwiegend aus Holz bestehenden Stallungen in Brand. „Wussten Sie, dass das ordentlich brennt?“, fragte Richter Slawomir Wiaderek. „Ja, ich war selbst 20 Jahre Feuerwehrmann“, kam die prompte Antwort. Gab er vor Polizei und Untersuchungsrichter noch detaillierte Fakten zu Protokoll, wollte er sich vor Gericht jedoch zunächst kaum an seine Tat erinnern. Er habe fast ein ganzes Fläschchen Psychopax (Anm. der Red.: starkes Beruhigungsmittel) geschluckt und sei „voll daneben g´standen“. Nicht einmal Verteidiger Christian Függer glaubte an diese Version, legte sein Mandant doch zweimal ein detailliertes Geständnis zum Tathergang ab. Darüber hinaus wäre der St. Pöltner mit einer derartigen Dosis auch nicht mehr in der Lage gewesen, nach der Brandstiftung mit dem Fahrrad zu einer Tankstelle nach Ober-Grafendorf zu fahren.Georg Thum, der die Besitzer der Liegenschaft hinsichtlich der Schadensgutmachung vertrat, wunderte sich auch über die Ex-Freundin des Angeklagten, die eine mögliche Beeinträchtigung des 49-Jährigen ansprach, obwohl sie gleichzeitig Schadenersatz von mehr als 7.000 Euro für Gegenstände, die sich in den Stallungen befanden, forderte.Für den Schöffensenat gab es zuletzt doch wieder konkrete Angaben seitens des Beschuldigten. Darüber hinaus wisse er nicht, ob er das Medikament vielleicht doch erst nach der Tat genommen habe. Angeklagte und Staatsanwältin nahmen das Urteil an. Függer kommentierte es als „sehr milde“, zumal der Strafrahmen für dieses Delikt bis zu zehn Jahren Haft beträgt.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier