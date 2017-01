Chöre und Musikgruppen singen und musizieren am Nachmittag an verschiedenen Plätzen und finden sich am Abend am Dorfplatz in Leogang zu einem gemeinsamen Konzert zusammen. (bei Schlechtwetter im Pfarrsaal Leogang)



Kein Eintritt, freiwillige Spenden für Kulturverein Freiraum sind herzlich Willkommen!