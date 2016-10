"3 Tage Jazz" von 20. - 22. Jänner 2017

„3 Tage Jazz“ von 20. bis 22. Jänner 2017



3 Tage Jazz - unter diesem Namen fand 1978 das erste Jazzfestival Saalfelden statt.

Ein kleines Festival mit zwölf Konzerten an drei Tage, woraus sich bis heute ein Festival mit 31 Konzerten an vier Tagen entwickelt hat.



Seit 2016 gibt es nun auch ein Jazzfestival im Winter, welches in Anlehnung an die Wurzeln des Jazzfestival Saalfelden denselben Namen trägt: „3 Tage Jazz“.



Das Festival wird an zwei Veranstaltungsorten abgehalten, in Saalfelden und in Leogang.



Tickets sind ab Anfang November erhältlich, das Programm wird Mitte November veröffentlicht!