ALMKULTUR: "Astberger Alphornbläser + Korbflechten"

Der Vater zweier Mitgliedern der Astberger Alphornbläser hatte eine ganze Weile seines Lebens den Traum, selbst ein Alphorn zu bauen und damit Musik zu machen. Das Vorhaben dieses Mannes war deshalb außergewöhnlich, weil in seiner Pongauer Heimat das Blasen von Alphörnern kaum Tradition hat. Er konnte dieses Vorhaben aber nicht mehr in die Tat umsetzen. Im Herbst des Jahres 2012 haben zwei seiner Söhne den Wunsch ihres Vaters aufgegriffen und sich Alphörner anfertigen lassen. Gleich begannen sie, die Instrumente zu erlernen und seither arbeiten sie stets an der Weiterentwicklung ihrer musikalischen Fähigkeiten und des Repertoires.Lernen wir Korbflechten funktioniert!Die Kursleiterin Manuela Achleitner zeigt den Teilnehmern, wie man mit Rattan kleine Präsentkörbe bastelt. Danach können diese mit nach Hause genommen werden!