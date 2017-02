ALM:KULTUR: "Didgeridoo - Workshop"

Die naturromantische Landschaft ringsum der urigen Almhütten, fernab von Lärm und Hektik des Alltages, bietet die ideale Umgebung für kreative und geistreiche Stunden.

Jeder kann Didgeridoo spielen. Es macht Spaß die Rhythmen und Klänge zu entdecken, welche unmittelbar aus dem eigenen Körper kommen. In meinen Workshops zeige ich Dir die einzelnen Schritte zu Deinem Klang und Deinem eigenen Rhythmus. Genauso wie es verschiedene Techniken und Spielweisen gibt, sind wir verschieden.Es hat sich für mich bewährt, auf die Unterschiedlichkeit der Menschen einzugehen. Und es geht um mehr als die Technik. Es geht darum, Dir selber näher zu kommen, Dich zu spüren und Deinen eigenen Weg zu finden.Ich begleite Dich gern auf dieser spannenden Entdeckungsreise mit diesem genialen Instrument.Die Aboriginees sagen : "Selbst wenn Du glaubst Du könntest nicht singen, ändert das nichts an der Größe des Sängers in Dir".