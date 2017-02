ALM:KULTUR: "Die Huatfoahra"

Die naturromantische Landschaft ringsum der urigen Almhütten, fernab von Lärm und Hektik des Alltages, bietet die ideale Umgebung für kreative und geistreiche Stunden.Wer glaubt, dass man nur in Texas gute Mundharmonikaspieler vorfindet, hat sich gewaltig getäuscht. Denn „Die Huatfoahra“ sind eine 5-köpfige Band aus der Steiermark, die den „Austropop“ mit ihrem „Foutzhouwl-Groove“ neu verpacken. Wer sich von den fünf Burschen eine Rhythmusinfusion verabreichen lassen will, sollte „Die Huatfoahra“ auf keinen Fall verpassen!!! Das Programm deckt das ganze klassische Austroprepertoire von Fendrich, Ambros, STS und co. ab und sorgt immer wieder für eine Megastimmung!!!