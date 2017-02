ALM:KULTUR: "Kinder- und Jugendchor LAUTSTARK"

Die naturromantische Landschaft ringsum der urigen Almhütten, fernab von Lärm und Hektik des Alltages, bietet die ideale Umgebung für kreative und geistreiche Stunden.

Der Verein entstand im Jahr 1986 aus einer sangesfreudigen Gruppe von 20 Kindern, die sich einmal wöchentlich trafen um gemeinsam zu singen und zu musizieren.Die Freude an der Musik, der Spaß an der Gemeinschaft ließ den Saalfeldner Kinder- und Jugendchor zu dem werden, was er heute ist:einer der größten Kinder – und Jugendchöre Österreichs.Zum Repertoire gehören, Volkslieder, Kinderlieder, Kirchenlieder bis hin zu Schlagern und aktuellen Hits.Die flotten Melodien sind ein Markenzeichen des Vereins, der in der gesamten Region bestens bekannt ist und gerne gehört wird.