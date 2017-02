ALM:KULTUR: "Long Beard Brothers"

Die naturromantische Landschaft ringsum der urigen Almhütten, fernab von Lärm und Hektik des Alltages, bietet die ideale Umgebung für kreative und geistreiche Stunden.

Kanns auch mal was anderes sein? Wer sich diese Frage stellt, ist bei den LONG BEARD BROTHERS genau richtig! Angefangen bei der extravaganten Besetzung (Banjo, Kontrabass, Gitarre, Percussion und Gesang) über den countrymässigen Look bis hin zum unverwechselbaren Mix aus Irish/Country/Rock n'Roll, sind diese Jungs ein Hingucker und Ohrenschmaus für jede Veranstaltung.Das Programm reicht von irischen Volksliedern bis zu teilweise eigens umarrangierten Versionen von Klassikern wie "Whiskey in the Jar", "House of the rising Sun", uvm.100% Tanzgarantie!!!