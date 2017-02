ALM:KULTUR: "Märchenerzählung mit Helmut Wittmann"

AT

Saalfelden am Steinernen Meer

, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer AT

Örgenbauernalm , 5760 Saalfelden am Steinernen Meer AT

In den Sommermonaten werden in Saalfelden Leogang wöchentliche Kunst- und Kulturprojekte auf den umliegenden Almen inszeniert. Unter dem Motto "Tradition trifft Moderne" werden diverse Workshops, aber auch musikalische Leckerbissen und sagenumwobene Erzählungen angeboten.



Die naturromantische Landschaft ringsum der urigen Almhütten, fernab von Lärm und Hektik des Alltages, bietet die ideale Umgebung für kreative und geistreiche Stunden.







Von Jodellust & Feenzauber

ein sagen~hafter Nachmittag

mit Überlieferungen vom Glück in den Bergen

mit dem Märchenerzähler Helmut Wittmann,

Genoveva Trautwein, Harfe,

und Franz Bernegger, Dudelsack & Gesang