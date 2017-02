Erste Jungbarkeeper-Prüfung an den Tourismusschulen Bramberg

12.02.2017, 14:15 Uhr

Wir gratulieren unseren ersten „Jungbarkeeper Österreichs“ sehr herzlich!

Das Team der Tourismusschulen Bramberg bedankt sich recht herzlich bei den externen Prüfern Diplom-Sommelier Andrea Fuchs BEd (Tourismusschulen Am Wilden Kaiser) und Johannes Suntinger (Gin House Zell am See) für die gute Zusammenarbeit.