15.00 UhrFeine Welcome-Snacks und DJ16.00 - 18.00 UhrBBQ aus den hochwertigsten Zutaten aus der Region16.30 - 17.30 Uhrlive: Catastrophe & Cure17.30 - 19.00 UhrAusklang mit DJ.........................................................................................................

Live-Musik und BBQ aus feinsten regionalen Zutaten: Der neu eröffnete Nordic Park rund um den Ritzensee wird zum Schauplatz des Events, bei dem gute Live-Musik auf gutes Essen trifft.Der nordische Lebensstil ist in den letzten Jahren zum absoluten Trend geworden. Seine Anhänger lieben die Bewegung in frischer Luft, die Begegnung mit der Natur und legen großen Wert auf hochwertige Küche aus den besten Zutaten. All diese Bedürfnisse befriedigt der neu eröffnete Nordic Park rund um den Ritzensee: Neben kilometerlangen Loipen zum Langlaufen, idyllischen Winterwanderwegen mit Bergkulisse und Seeblick, dem Fun & Snow-Park für die Kleinen und dem spiegelglatten See mit seiner Natureislaufbahn findet der Liebhaber des Nordischen hier auch ein vielfältiges kulinarisches Angebot – und mit der „Nordic Park Experience“ nun auch die passende Veranstaltung.Das Auftaktevent findet am 10. Februar statt: Wenn es langsam wieder dunkler wird, laden wir zu Live-Musik und gutem Essen in frischer Luft. Der Ritzensee ist die perfekte Kulisse, um all jene zu versammeln, die das nordische Lebensgefühl feiern wollen. Der Ort des Geschehens präsentiert sich in Form einer Winterlounge, die sowohl mit als auch ohne Langlaufski zu erreichen ist. Als Highlight wird Catastrophe & Cure live auf der Open Air-Bühne performen, während die BesucherInnen feinstes BBQ aus besten Zutaten der Region genießen und den Tag so gemütlich ausklingen lassen können.Location:Ritzenseestraße 355760 Saalfelden