Partyhungrige können sich beim Out of Bounds Festival auf die Ö3 Disco mit Topic freuen, die am Samstag um 21.00 Uhr in der Eventhalle an der Asitz Talstation der Leoganger Bergbahnen startet.



PARTY TICKETS:

Vorverkauf € 10,00

Abendkassa € 12,00



Zu Topic:

Mit seiner letzten Single „HOME feat. Nico Santos“ startete TOPIC richtig durch. Der 23-Jährige ist auf dem Sprung zum Global Player, doch sein Studio in Solingen ist und bleibt Home Base: der Ort, an den er sich zurückzieht, an dem er am besten produzieren kann und seinen Songs den typischen TOPIC Erfolgs-Touch gibt – eingängiges, housiges EDM, Ohrwurm-Material, geladen mit viel Drive und Emotion und gerne akzentuiert mit klassischen Instrumenten.