01.02.2017, 20:02 Uhr

Spuren

Und als die Sonne am Untergehen war,

da waren sie schon lange nicht mehr da.

Vorbei nun war der Trubel,

verklungen all der Jubel

und das Geschrei und all der Lärm

erschienen nun unendlich fern.



Und als die Sonne am Untergehen war,

da saßen sie zu Hause

und aßen voller Appetit.

Sie erzählten ohne Pause

(trotz schwerem Augenlid)

mit Eifer, dass man alles vor sich sah.



Als die Sonne untergegangen war,

da folgten sie...ohne Murren

und gingen brav zu Bett.

Sie waren fertig, komplett.

Manche Stunden sind rar...

doch sie hinterlassen tiefe



Spuren.

