Ziachschlittenrennen Piesendorf

Am 26. Februar ist es in Piesendorf wieder soweit: Die Landjugend veranstaltet am Nagelköpfel das alljährliche Ziachschlittenrennen.

Wir freuen uns auf zahlreiche "schneidige" Teilnehmer in den Kategorien "originelle Faschingsschlitten", "traditionelle Schlitten" und "Zeitfahren" sowie auf viele Zuschauer. Wie jedes Jahr kommt der Spaß sicher nicht zu kurz und für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.



Wir bitten alle Rennteilnehmer, sich bis zum 22. Februar unter 0660/1453327 anzumelden.



Verfasser: Christina Steiner

Bild: Margit Steiner