16.12.2016, 19:11 Uhr

es Geht auch so

Vor zweieinhalb Jahren wurden einem Mann seine Hörgeräte durch einen 4 - Monat alten Welpen gefressen . Seit diesen Ereignis mußte er ohne diesen Behelf den Alltag meistern . Im Heurigen Frühjahr war es mit seine Hörfähigkeit schon so eingeschränkt das das er in Zell am See Drei Firmen , die in Zeitungen und TV von sichbehaupten die Größten in dieser Brange zu sein , auf suchte . Die Mitarbeiterinnen dieser Firmen begrüßten ihn sehr Freundlich und fragten Ihn wie sie Ihm Helfen Könnten . Nachdem er sein ihnen seinen Wunsch mitteilte kam das größte Problem zutage , sein Anspruch auf neue Hörgeräte war erst mit März 2017 gegeben . Sie erklärten ihm das im Moment keine Change auf neue bestehe aber er sollte im Spätherbst nochmal vorbei Schauen .

Ein bischen verzweifet und doch einen Funken Hoffnung verlies er die Fillialen . Frühjahr , Sommer vergingen da holte er sich eine Verordung beim HNO-Arzt , und machte sich auf den Weg zu diesen Besagten Firmen . Die Entäuschung war groß in Ihn , als die nun anwesenden Angestellten erklärten das eben erst im März 2017 welche genehmigt werden würden . Mit einer Wut im Bauch ging er den Hauptplatz in Richtung Bahnhof und bemerkte ein kleines unauffälliges Geschäft mit der Bezeichnug

AUG und OHR , und ging rein . Da geschah ein kleines Wunder , man nahm die Verordung entgegen hörte seinen Wunsch an und forderte den völlig überraschten Mann im SesselPlatz zu nehmen . Im Nu wurden die Formen der Hörgeräte angepasst !

Eine Woche später wurden diese in Mittersill bei Optik Pellosch eingestellt - Dank der Firma AUG und OHR geht es auch so ! Das wieder gute Hören ist für diesen Mann das schönste Weihnachts Geschenk und er Wünscht allen Mitarbeitern der Firma AUG und OHR Pellosch die Schönsten Weihnachten !

