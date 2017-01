Gesundheitsprävention für Jugendliche als Kabarett

29.01.2017, 17:35 Uhr

Der Salzburger Kabarettist, der im Hauptberuf beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes in Salzburg arbeitet, sprach in seinem Programm am 23.Jänner in der Aula ganz offen mit den Jugendlichen aus der HBLW und der HTL über Themen, die den Eltern oft peinlich sind. Es geht um den ersten Sex und den richtigen Zeitpunkt dafür, um Verhütung, Homosexualität oder erste Erfahrungen mit legalen und illegalen Drogen. Nie agiert Vogl besserwisserisch mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer ehrlich und authentisch. Dass dieses Kabarettprogramm seine Wirkung nicht verfehlt, davon ist auch die Salzburger Gebietskrankenkasse überzeugt. Sie sponsert nämlich den Auftritt, weil sie auf Prävention setzt.