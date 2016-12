Bald ist es vorbei.......

26.12.2016, 10:39 Uhr

Seit 2 Jahre habe ich kaum meinen älteste Sohn kaum gesehen. Ich bin in Saalfelden geblieben wegen die Kinder. Es geht nicht einen Tag, ohne Tränen. Mir ist egal dass meinen EX-Mann wohnt mit den Frau die er hat mich Jahrelang betrogen hat.Aber meinen Kinder sind mir nicht egal. Die sind halb Schweden, halb Österreicher.

Ich denke man muss die Kinder helfen nach eine Scheidung. Kann nicht verstehen dass einen Dipl Mentaltrainer verweigert all Kommunikation. 22 Jahre Beziehung und er kann nicht einmal einen E-Mail beantworten.Es gibt auch eine Zukunft......Soll ich immer noch nur jüngste Sohn treffen.Seit 2011 habe ich gelitten von diese Scheiß. Und bald schaffe ich nicht mehr.Ich vermisse den Kontakt mit meine 18 Jährige Sohn.Kein Wunder dass es ist Krieg in den Welt, wenn Familien nicht können Frieden schlißen.........A heart of Stone!Jeder Mutter leiden wenn die Kinder verschwinden aus das Leben. Wie ist es mit Väter, kann die das verstehen?