Cambridge Certificates an HAK-Schüler verliehen

15.12.2016, 00:02 Uhr

Am 13.12.2016 erhielten 10 Schülerinnen und Schüler ihr wohlverdientes FCE (First Certificate of English) der University of Cambridge aus den Händen von Dir. MMag. Thomas Hauer und OStR Mag. Werner Vietz.

Die Schülerinnen und Schüler haben dazu bei OStR Mag. Werner Vietz im letzten Schuljahr einen einjährigen Vorbereitungskurs besucht und erreichten das internationale Niveau B2.Dabei bestanden 5 Schülerinnen und Schüler mit Grade C und 5 Schülerinnen und Schüler sogar mit Grade B die Prüfung. Nur um einen Prozentpunkt verpasst hat Nicole Rasser Grade A. Die Schulgemeinschaft gratuliert allen zu der besonderen Leistung.