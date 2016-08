26.08.2016, 16:00 Uhr

Geburten in Zell am See

ZELL AM SEE. 19.8.2016 Baranova Veronika (Bruck) einen Michal. Schwab Sonja (Zell am See) einen Antonio. 21.8.2016 Demir Zehra (Zell am See) einen Talha Bahri. Steiner Simone (Saalfelden) eine Emma. 22.8.2016 Bilova Gabriela (Saalfelden) eine Katarina. Ricatto Manuela (Saalfelden) einen Daniel Michael. 23.8.2016 Hasenauer Ivonne (Maishofen) eine Lina . Just Anne-Christin(Saalfelden) eine Leonie-Sophie. Salihi Dorentina (Bruck) eine Sevdije. 24.8.2016 Fawal Rasha (Zell am See) einen Yuseif. Yilmaz-Kul Sibel (Niedernsill) einen Emir. Merth Alina (Maria Alm) eine Ella. 25.8.2016 Schwarz Kerstin (Piesendorf) einen Matthias.

