05.02.2017, 18:49 Uhr

Kulinarik Gewinnspiel Frühstück im Seecamp in Zell am See!

Das Glücksengerl flog dieses Mal, Christian Gruber aus Zell am See Schüttdorf, zu.Besser kann der Tag nicht beginnen.Neben einem reichlichen Buffet mit frischen Brot/ Brötchen, verschiedene Müsli, Aufstriche von Süß bis Sauer wurden Wurst, Schinken und Käseplatten an den Tisch gebracht. Frischer O-Saft und Sekt stand am Tisch bereit. Kaffee oder Tee nach Wahl. Frisches Ei nach Wunsch als Rührei, Spiegelei oder als Frühstücksei. Auch Omas Gugelhupf konnte genossen, werden. Es konnte richtig festlich Gefrühstückt, werden.

Gastgeberin Angelika Obermoser und Ihre Mitarbeiter machten dieses Gewinnerfrühstück zu einem unvergesslichen Erlebnis.Meine Empfehlung: SEECAMP Restaurant Zell am See.