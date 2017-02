M.a.X.: Neues Design und neues Konzept

06.02.2017, 15:37 Uhr

Das modernisierte Lokal präsentiert sich in frischem Glanz

Kaffee spenden

ZELL AM SEE. Roland Thiess, der Inhaber von "Meet & relax", bekannt als "M.a.X.", lud nach einem umfangreichen Umbau zur feierlichen Wiedereröffnung des Lokals in der Zeller Innenstadt. Nach einem gemütlichen Umtrunk auf der Terrasse erfolgte die Segnung der Räumlichkeiten durch Stadtpfarrer Christian Schreilechner.Bürgermeister Peter Padourek und Tourismuschefin Renate Ecker stellten sich als erste Gratulanten ein. Bei Häppchen und Prosecco bewunderten die Gäste auch die Bilder des Kapruner Künstlers Rainer Casna. Die Ausstellung der Werke ist noch bis März zu sehen. Hier kann übrigens auch durch ein wohltätiges Projekt Kaffee spendiert werden. Einfach einen Kaffee trinken und zwei zahlen - das Getränk kommt dann finanziell schlechter gestellten Menschen zugute, die sich keine Kaffee im Kaffeehaus leisten können.Fotos: Mario Hochstaffl