Mittersill / Wien: Christian Kaserer (25), ein politisch sehr aktiver Germanistik-Student

24.01.2017, 18:17 Uhr

"Sind Dinge aufgefallen..."Christian Kaserer hat sich jede Menge Durchsetzungsfähigkeit und eine gesunde Portion Selbstvertrauen angeeignet und mit diesen Fähigkeiten ausgestattet gelang es ihm, ganz unkonventionell einer der Herausgeber des Globus-Verlages in Wien zu werden. Der 25-Jährige: "Mir sind einige Dinge aufgefallen, die man anders machen könnte. Kurzerhand habe ich ein Jahresziel definiert und dieses dem Vorstand präsentiert." Erfolg misst der Student allerdings wenig Bedeutung zu. "Ich mag es nicht, gelobt zu werden und stehen zu bleiben. Jeder Erfolg ist nur die Basis für weitere Arbeiten."

PR- und MarketingleiterNeben seinen Verlagsarbeiten ist Kaserer auch noch Redakteur bei der Monatszeitung "Volksstimme", einer der Leiter des KPÖ-Bildungsvereins in Wien und der Sprecher der "linken Gewerkschaftsjugend" (kurz LGJ). Dass er dabei Personen wie Gregor Gysi - er ist Präsident der Europäischen Linke - begegnet, ist dem Studenten Lohn genug, denn all diese Tätigkeiten sind ehrenamtlich. Die Aussicht auf ein Gehalt für seine politischen Arbeiten würde ihn natürlich freuen. Aktuell finanziert Kaserer seinen Lebensunterhalt als PR- und Marketingleiter eines Wiener Softwareunternehmens.Das genaue GegenteilZufällig und tatsächlich als Einzelkind aufgewachsen, überrascht es umso mehr, dass der junge Mann im Privatleben - zusammen mit seiner Lebensgefährtin lebt er etwas abseits von Wien, genießt dort seinen Grüntee, die Ruhe und das Musizieren - das genaue Gegenteil lebt: "Ich begegne meinen Mitmenschen zurückhaltend und kompromissbereit. Politik und das ganz normale Leben sind für mich zwei Welten, die strikt voneinander zu trennen sind."Stets auf der SucheEiniges scheint aber doch überordnend zu gelten: "Es war immer schon wichtig, Dinge zu hinterfragen und für die Menschen besser zu machen. Man sollte immer auf der Suche nach einem Warum sein. Ist das so und wie? Bekommen wir für die Menschen das noch besser hin? Die Politik ist ein wunderbares Instrument dafür."