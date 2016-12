W e i h n a c h t e n

22.12.2016, 13:13 Uhr

arbeiten wenn die anderen feiern

Alle Jahre wieder....Oh, du fröhliche....Stille Nacht, heilige NachtSchöne Lieder, warme Worte,tiefe Sehnsucht, ruhige Orte,Gedanken, die voll Liebe klingen,Weihnachten möcht' ich nur mit dir verbringen.Autor: unbekanntViele können den Heiligen Abend jedoch nicht im Kerzenschein und inmitten ihrer Liebsten verbringen. Für sie heißt es zupacken, und obwohl sie weder das Christkind noch der Weihnachtsmann sind, gibt es Vieles und Unterschiedliches zu tun. Sie verrichten ihre Dienste am und/oder für die Mitmenschen.Stellvertretend für all jene, die auch heuer am Heiligen Abend ihren Berufen oder auch ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgehen , fragten wir im Seniorenheim der Stadtgemeinde Saalfelden nach wie denn dieser so besondere Tag/Abend vor Ort begangen wird.Wir erfuhren, dass es im Seniorenheim Farmach keine strikte Diensteinteilung gibt.Passend zum Thema Weihnachten liegt ein "Wunschheft" auf und es beruht ausschließlich auf Freiwilligkeit wer die entsprechenden Dienste versieht. Natürlich wird darauf geachtet, dass nicht die gleichen Personen auch zu Silvester arbeiten und zudem findet ein Abgleich mit den Wunschplänen des Vorjahres statt.Schon beim Betreten des Seniorenheimes Farmach lässt sich der Advent spüren. Liebevoll selbst gemachte, weihnachtliche Dekorationen und Adventkränze verraten in jedem Stockwerk, dass das Fest der Liebe demnächst gefeiert wird.Fast alle Bewohner/innen fanden in Farmach ihr neues, vielleicht auch letztes zu Hause. Deshalb bleiben die meisten auch am 24.12. in der vertrauten Umgebung. Selbst der Speiseplan für diesen Tag bringt "Althergebrachtes". Mittags steht Traditionelles wie das Bachlkoch' zur Auswahl und zum Abendessen wird die obligate "Würstlsuppe" kredenzt.

Ein "Leben wie daheim" ist das nationales Qualitätszertifikat für Alten - und Pflegeheime in Österreich.Pflege, Betreuung und vor allem Zuwendung geben den Bewohnerinnen und Bewohnern und auch deren Angehörigen und Besuchern/innen ein gutes Gefühl hinsichtlich des zwischenmenschlichen Umganges sowie der Unterbringung. Zu Weihnachten wird das "Daheim" ganz besonders wichtig. Vor allem für alle jene, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr in die Familie geholt werden können. Der Heilige Abend im Besonderen verläuft ruhig und besinnlich, knüpft aber mit allen Tätigkeiten dann doch am "Täglichen" an.Pflegerinnen und Pfleger der verschiedenen Stationen und alle jene, die das Seniorenheim auch während der Feiertage in Schwung halten, begehen bereits vor dem 24.12. mit "ihren" Bewohnern/innen eigene Festlichkeiten. Wenn sich dann die Angehörigen dazugesellen, ist dies meist ein lustiges, lautes Zusammensein. Es wird musiziert und gesungen und fast scheint es dann wie "daheim".Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann mit dem Lift in die zu Farmach gehörende Kapelle gelangen um am 25.12.2016 gemeinsam den Gottesdienst zu feiern.Die Bezirksblätter bedanken sich für das freundliche Gespräch mit einer der Stationsleiterinnen - Frau Elfie - und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, neues Jahr. Zudem viel Kraft und Energie um die Bewohner/innen des Seniorenheimes Farmach auch weiterhin gut zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.