3 Tage Jazz mit dem Ulrich Drechsler Trio, Anat Fort, Interzone & Schleiermacher und Ida Lupino

Ulrich Drechsler Trio:



Wo die Kraft der Worte endet, dort beginnt die Welt der Musik, grenzenlos und unmissverständlich. Die Möglichkeit, Menschen authentisch und direkt erreichen zu können, sie emotional zu berühren ist integraler Bestandteil von Ulrich Drechslers Musik. Mit der intimen Trio Besetzung vermag er all dies auszusagen, was ihm wichtig ist und seinen Anspruch an die Musik vollkommen erfüllt: Intimität, Energie, Leidenschaft und Liebe.







Termin: 20.1., 20.00 Uhr, Nexus