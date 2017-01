50 HBLW-Schülerinnen absolvierten Praktikum im Ausland

03.01.2017, 14:47 Uhr

Mit dem EU-Projekt Erasmus+, für Personen in der beruflichen Erstausbildung, wurden auch im Jahr 2016 wieder 50 Schülerinnen, die ihr Pflichtpraktikum in Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien absolviert haben, finanziell unterstützt. Diese Förderung soll den Aufwand für die Transportkosten und den Aufenthalt im Zielland abdecken.Das Pflichtpraktikum umfasst eine Zeitspanne von 12 Wochen und muss zwischen dem dritten und vierten Jahrgang absolviert werden. Da die Schülerinnen in einem fremden Land auf sich alleine gestellt sind, lernen sie viel über andere Kulturen, verbessern ihre sprachlichen Fähigkeiten und werden selbstständiger und verantwortungsbewusster. Im Herbst kehren die Praktikantinnen - meist zufrieden und stolz - an die HBLW zurück und berichteten von ihren Erfahrungen.Derzeit laufen bereits wieder die Vorbereitungen für Erasmus+ 2017 , und so wie es aussieht, wird auch nächstes Jahr wieder der Großteil der Schülerinnen diesen wichtigen Schritt ins Ausland wagen.