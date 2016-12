Alpinunfall in Mittersill - beim Eisklettern abgestürzt

11.12.2016, 19:32 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MITTERSILL. Ein 31-jähriger Deutscher und seine Lebensgefährtin gingen heute Vormittag (11. Dezember 2016) vom Parkplatz des Felbertauerntunnels Nordportal zum Eisklettern in Richtung Süden. Während des Zustiegs zu den Ammertaler Wasserfällen, trat der Mann auf eine Eisplatte und rutschte auf dieser aus. Er stürzte etwa 50 Meter talwärts, wo er verletzt liegen blieb.Seine Begleiterin verständigte sofort die Rettung, die den Hubschrauber Martin 6 zum Unglücksort beorderte. Der Deutsche wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche im Bereich der Hüfte in das Tauernklinikum, Standort Zell am See, geflogen.