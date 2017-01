Arbeitssuchende organisieren Charity-Flohmarkt

25.01.2017, 10:27 Uhr

Am 16. Jänner 2017 konnte Präsident Udo Jesionek vom Weißen Ring in den Räumlichkeiten des ZIB Trainings einen Spendenscheck in der Höhe von 500 Euro für notleidende Verbrechensopfer entgegennehmen.

„New Skills Fachkurse‘‘ heißt das vom AMS getragene Programm für die sektorale, maßgeschneiderte Fortbildung von arbeitssuchenden Personen. Im Sektor Handel wurden im Herbst einschlägig vorgebildete Frauen und Männer auf die aktuellen Anforderungen in diesem Bereich geschult. Wichtig dabei: Im Rahmen der Ausbildung ging es nicht nur darum Wissen zu erwerben, sondern vor allem auch um Eigeninitiative, neue Ideen und um professionelle Umsetzung.