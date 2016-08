31.08.2016, 19:54 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

UNKEN. Ein 61-jähriger Arbeiter wollte am 31. August 2016 gegen 16.25 Uhr in einer Holzverarbeitungsfirma Arbeiten durchführen. Dabei geriet er mit der linken Handfläche in eine laufende Tischkreissäge. Der verletzte Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.