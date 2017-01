Balloonalps 2017 in Kaprun und Zell am See

Zell am See Kaprun , 5700 Zell am See AT

Hoch hinaus: balloonalps und Nacht der Ballone in Zell am See-Kaprun. In der Woche von 11. bis 18. Februar 2017 zieren rund 30 Heißluftballone bei den „balloonalps“ den Himmel über der Region. Ausgangspunkt ist das Flugplatzgelände Zell am See. Bei günstigen Bedingungen werden die Ballonpiloten versuchen den Seezauber am Zeller See im Elisabethpark anzusteuern und sich dabei den Zusehern präsentieren.



Die Nacht der Ballone am 13. Februar 2017 in Kaprun und am 15. Februar 2017 in Zell am See bilden den Höhepunkt der Woche, wo hell erleuchtete Heißluftballone den Nachthimmel in ein buntes Lichtermeer verwandeln. Bei freiem Eintritt wird den Zuschauern an beiden Abenden ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Gutes Schuhwerk erforderlich!