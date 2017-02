Bei eisiger Kälte in den Badesee

03.02.2017, 15:58 Uhr

Wasserrettung war zur Stelle

Energie durch Kälte

Die Wasserrettung Mittersill und der Ambulanzdienst des Roten Kreuzes waren zur Überwachung vor Ort. Ca. 50cm Eis musste die Wasserrettung aus dem Uttendorfer Erlebnisbadesee entfernen damit die Teilnehmer von Ice4life problemlos ihr Event halten konnten.Ice4life wurde im Januar 2015 von dem an Krebs verstorbenen niederländische Journalist und Dokumentarfilmer Mark Bos gegründet. Auf der Suche nach seiner Heilung, kam er in Kontakt mit der Wim Hof Methode. Diese Methode, eine Kombination von Atmung, Kälte und Konzentration, gab ihm eine Menge Energie bis spät im Krankheitsverlauf. Obwohl er schließlich verstorben ist, hat er sehr von der Methode profitiert.Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Methode nicht nur Energie gibt, sondern auch eine positive Wirkung auf das Immunsystem haben kann.Ice4life will diese Methode bekannt machen damit jeder die Möglichkeit bekommt, seine Grenzen zu testen und weniger häufig krank zu werden.Marianne Peper, Rheumapatientin und zugleich im Organisationsteam von Ice4life, konnte sich vor der Wim Hof Methode nicht mehr selbst anziehen. Durch das „Kältebad“ und die entsprechende Atmung hat Marianne sehr viel an Lebensqualität zurückbekommen.Am 27. Jänner 2018 wird Ice4life erneut in Uttendorf stattfinden.Text: Ice4lifeBilder: TVB Uttendorf