Bramberg: Cäciliakonzert unter dem Motto „Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“

24.11.2016, 17:05 Uhr

Zwei Dirigenten, auch der Bezirkskapellmeister spielte mit

Zahlreiche Ehrungen

Finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde und der Raiba

Aufgrund einer Verletzung von Kapellmeister Jochen Freiberger sprangen kurzfristig Gerti Proßegger, Vizekapellmeisterin und Manuel Kaltenhauser, Jugendreferent abwechselnd als Dirigenten des Konzertes ein. Bezirkskapellmeister Florian Madleitner als offizieller Vertreter des Blasmusikverbandes machte sich gleich als hervorragender Musikant beim Konzert aktiv nützlich und half dankenswerterweise spontan am Horn aus.Auch war der Abend wieder ein erfreulicher Anlass, um die Musikgemeinschaft zu verstärken und öffentlich Ehrungen vorzunehmen. So konnten mit Christina Hofer, Anna-Lena Mayr und Manuel Kantner drei Jungmusikanten neu aufgenommen werden. Mit Lena Hofer trägt eine neue Marketenderin bei den Ausrückungen zum optischen Aufputz bei. Das Leistungsabzeichen in Bronze als Eintrittshürde in die Musikkapelle haben Christina Hofer, Anna-Lena Mayr, Manuel Kantner und Christoph Innerhofer erfolgreich bestanden. Für zehnjährige aktive Mitarbeit wurden Sabine Harlander, Sarah Hofer und Manuel Kaltenhauser geehrt.Ohne Musikinstrumente ist keine Ausbildung von Jungmusikanten und kein Musizieren möglich. Im Rahmen des Konzertes wurden zwei neue Bässe überreicht. Da die Kosten dafür den finaziellen Rahmen des Vereines sprengen würden, bedankt sich die Trachtenmusikkapelle öffentlich für die großzügige Unterstützung durch die Gemeinde und die Raiffeisenbank Bramberg.(Text & Foto: TMK Bramberg)