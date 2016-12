Bruck: Das Material neben einem Kachelofen fing Feuer - massiver Löscheinsatz der Feuerwehr

11.12.2016, 19:37 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Die Frau flüchtete ins Freie

BRUCK. Heute, am 11. Dezember 2016 gegen 14.20 Uhr, brach in einer Eigentumswohnung in Bruck an der Glocknerstraße ein Brand aus. Eine sich alleine in der Wohnung befindliche 83-jährige Frau wollte den Kachelofen im Wohnzimmer beheizen, wobei aus bislang ungeklärter Ursache beim Entzünden des Feuers auch neben dem Kachelofen gelagerte brennbare Materialen zu brennen begannen.Erste Löschmaßnahmen blieben erfolglos, so dass die Frau aus der ebenerdig gelegenen Wohnung ins Freie flüchtete. Die sofort alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße konnten das inzwischen zu einem Vollbrand angewachsene Feuer nur mehr mit einem massiven Löscheinsatz unter Verwendung von schwerem Atemschutz löschen. Drei Polizeistreifen sperrten die Brandstelle großräumig ab.

Der Sachschaden ist beträchtlich

Die Bewohner der restlichen elf Wohneinheiten des Mehrparteienhauses kamen nicht zu Schaden und blieben während der Löschmaßnahmen aus Sicherheitsgründen in ihren Wohnungen. Der Sachschaden an der Eigentumswohnung ist beträchtlich. Die Erhebungen zur Brandursache werden durch Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Zell am See geführt.