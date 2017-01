"Brücken bauen" - Info-Abend

AT

, 5730 Mittersill AT

Pfarrsaal , 5730 Mittersill AT

Vor allem für Familien mit Migrationshintergrund

Ein Info-Abend zum Thema "Brücken bauen" findet am Dienstag, den 31.1. um 18.30 Uhr im Pfarrsaal Mittersill statt.



Der Info-Abend ist vor allem für Familien mit Migrationshintergrund interessant.



Themenpunkte:

- Meine Werte - deine Werte - unsere Werte

- Missverständnisse ansprechen und abbauen ( z.B. Hauptschulabschluss, negative Noten, Teilnahme am Elternsprechtag, außerordentliche Schüler, ..)

- Eltern auf ihre Schlüsselrolle in der Schule vorbereiten

- Kultursensible Kommunikation