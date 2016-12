, 5700 Zell am See AT

Bahnhof Pinzgauer Lokalbahn , 5700 Zell am See AT

Am 24. Dezember 2016 fährt der Christkindl-Dampfzug ab Zell am See, Bahnhof, Pinzgauer Lokalbahn nach Mittersill. Von Zell am See aus startet die romantische Dampfzugfahrt mit Aussicht auf die Hohen Tauern und die Pinzgauer Grasberge nach Mittersill.



Abfahrt Zell am See Bahnhof,

Lokalbahn: 13.18 Uhr

Rückkunft: 16.28 Uhr

Anmeldung: Tel.: 0043 6562-40600 |

E-Mail: pinzgauerlokalbahn@salzburg-ag.at