Der "Grenzgänger" im Naturpark

12.12.2016, 16:50 Uhr

15 Monate Dreh für 15 Minuten Film: Sensationelles Werk über den Naturpark Weißbach.

WEISSBACH. 15 Minuten können lang sein, wenn man bei Minusgraden auf einem Liegestuhl im Freien sitzt. Aber sie vergehen wie im Flug, wenn man dabei auf einer riesigen Leinwand einen spektakulären Film anschauen kann. Faszinierende Bilder von der Kallbrunnalm, die auch die Weißbacher so noch nie gesehen haben. Dank des Einsatzes einer Drohne bekam man auch atemberaubende Eindrücke von oben, die die schöne Landschaft einfingen.

Kein Imagefilm

Heimische Darsteller

Freiluft-Kino

Aber der Saalfeldner Roland Chytra "wollte nicht den -zigsten Imagefilm drehen, wie schön unsere Heimat ist". Mit seinem Kurzfilm "Grenzgänger" geht er mehr in die Tiefe und verbindet die Bilder mit einer Handlung um den amerikanischen Schriftsteller Henry David Thoreau (1817-1862). Dessen Gedankengut ist im Naturpark Weißbach bereits ein Themenweg gewidmet. In seinem Werk "Walden" beschreibt Thoreau sein einfaches Leben in der Natur.Jürgen Pfannhauser spielt im Film den Schriftsteller. Der St. Martiner hat bereits in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, darunter auch im bekannten Bergdoktor. Basti Lämmerhofer aus Saalfelden spielt den Burschen, der von einem Senner auf der Alm das Tagebuch von Thoreau bekommt. Filmemacher Chytra wurde auf den 13-jährigen Schüler aufmerksam, weil er in Theaterproduktionen der Vogelsangschule mitwirkte. "Für den Dreh waren wir drei Tage lang unterwegs, das hat mir viel Spaß gemacht. Dieser Film war eine tolle Erfahrung für mich. Ich hab' viel gelernt und würde gern Schauspieler werden", erzählt der möglicherweise zukünftige Star. "Auch für uns war es eine besondere Erfahrung, ganz in das Almleben einzutauchen", schildern Chytra und sein Projekt-Partner Martin Leitgeb aus Lofer.Ein Jahr und drei Monate wurden für diese 15 Minuten Film im Naturpark Weißbach gedreht. Fertig geworden ist der Film praktisch am letzten Tag. Ganz zufrieden ist sein Schöpfer auch jetzt noch nicht. Die Musik will er an manchen Stellen noch besser anpassen und es wird auch englische Untertitel geben, denn geplant ist, das Werk bei diversen Filmfestivals einzureichen.Der Leaderverein Salzburger Saalachtal hat die Produktion gefördert. Leader-Geschäftsführerin Astrid Hohenwarter ist begeistert von dem Werk. Es eignete sich hervorragend zur Präsentation beim Naturkulissen-Kino des Naturparks Weißbach. Das ist ein weiteres Leader-Projekt, das letztes Jahr Premiere feierte. Auf einer riesigen Leinwand im Freien können die Besucher in Liegestühlen, gewärmt von Feuerkörben, besondere Werke genießen.