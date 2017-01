Der Leidensdruck durch den Stau bringt viel in Bewegung

31.01.2017, 18:03 Uhr

Pendler und Touristen sorgen in Zell für Verkehrschaos. Nun wurden die Weichen für Lösungen gestellt.

Entlastung in Sicht

ZELL AM SEE. "Die Arbeit im Bezirk wird uns niemand abnehmen", erklärte der Taxenbacher Bürgermeister Franz Wenger vorige Woche beim großen Verkehrs-Gipfeltreffen mit seinen Amtskollegen. Der Leidensdruck der vergangenen Jahre sei zum Handlungsdruck geworden.Wie berichtet, wird es drei große Maßnahmen geben, die dafür sorgen sollen, dass Zell am See in Zukunft nicht mehr als Stau-Hotspot Schlagzeilen macht. Pendler dürfen sich darüber freuen, dass die S 3 von Freilassing nach Saalfelden verlängert wird. Zudem wird es in Schüttdorf endlich eine Haltestelle geben, an welcher Stelle muss noch eruiert werden. Wer täglich im Stau zwischen Bruck und Zell am See steckt, wird vom Ausbau des Kitzsteinhorn-Kreisverkehrs auf zwei Spuren profitieren.

Gegen Umfahrung

Kampf für die Straße

Geht es nach diesen Plänen von Landesrat Hans Mayr, dann soll sich die Verkehrssituation bis spätestens 2020 nicht nur in der Region Zell am See, sondern im ganzen Bezirk beruhigen. Einige der anwesenden Teilnehmer sprachen sich jedoch für den Ausbau des zweiten Kreisverkehrs beim Möbelhaus Lutz aus. Die Straße zwischen den beiden Kreisverkehren sollte auf vier Spuren erweitert werden, nach dem Vorbild Saalfelden, wo diese Maßnahmen eine deutliche Erleichterung brachten. Es wurden Zweifel daran geäußert, dass der Ausbau nur eines Kreisverkehrs allein die Situation verbessern würde. "Das sieht doch ein Blinder, dass das mit wenig Aufwand zu machen wäre", so Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun. Die Experten des Landesbauamts versicherten jedoch, dass beide Maßnahmen nicht notwendig seien, das wäre "doppelt gemoppelt". Im Übrigen wurde darauf verwiesen, dass mit der Entlastungsstraße, die 2019 gebaut werden soll, der Verkehr Richtung Oberpinzgau bereits vor der Stau-Problemzone abgefangen werde.Ferdinand Salzmann, Sprecher der Grünen Pinzgau, begrüßte zwar die Pläne betreffend den öffentlichen Verkehr, sprach sich jedoch gegen die Errichtung der Umfahrung aus. "Die Kosten von 14 bis 16 Mio Euro, der geringe Verlagerungseffekt, der hohe Bodenverbrauch, die Errichtung landschaftsbelastender Überführungen sowie das Abschneiden des Siedlungsgebietes Zellermoos von Schüttdorf sind als negativ zu sehen." Hier sei keine Zukunftslösung in Sicht, so Salzmann, der auf die positiven Erfahrungen in Saalfelden verwies. Es gäbe zwar die technische Machbarkeit des vierspurigen Ausbaus zwischen den beiden Kreisverkehren, "doch aus politischen Gründen soll nunmehr nur der Kreisel Kitzsteinhornstraße ausgebaut werden, um die Realisierung der Umfahrung nicht zu gefährden".Für den Piesendorfer Bürgermeister Hans Warter ist die Umfahrung hingegen eine absolute Notwendigkeit für den Bezirk, sie werde den Verkehr beruhigen. Sollte es seitens des Bundes Schwierigkeiten mit der Finanzierung geben, müsse man darum kämpfen.