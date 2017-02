05.02.2017, 22:39 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Ein unbekannter männlicher Täter stahl am 01. Februar 2017 in Zell am See einem 70-jährigen Pensionisten aus Maishofen Bargeld aus dessen Geldbörse. Der 25-30-jährige, ca. 180 cm große Mann mit schmächtiger Statur sprach in holländischem Akzent und ersuchte den Pensionisten um Kleingeld für einen Parkautomaten. Der Pensionist bemerkte den Diebstahl erst später.