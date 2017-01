Ein junger Mann stürzte in die Kapruner Ache

28.01.2017, 06:33 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Ein Freund zog den Verunfallten aus der Ache

KAPRUN. Gestern, am 27. Jänner 2017, kurz vor 23 Uhr rutschte ein 19-jährige Däne vermutlich bei der Verrichtung seiner Notdurft auf der mit Schnee bedeckten Böschung am Ufer der Kapruner Ache aus und fiel in den zirka einen Meter hoch Wasser führenden Bach.Nach wenigen Metern verloren seine Freunde, ebenfalls Dänen, die Sicht auf den Gestürzten. Sie liefen flussabwärts entlang der Ache und nahmen den 19-Jährigen nahe dem Ufer zirka 100 Meter weiter wahr. Einer seiner Freunde (19) kletterte sofort über die Böschung in Richtung Ache, zog den Verunfallten aus dem Wasser und brachte ihn gemeinsam mit einem weiteren Freund auf den neben der Kapruner Landesstraße befindlichen Gehsteig. Der Gestürzte wurde unterkühlt ins Krankenhaus Zell am See gebracht, der Verletzungsgrad ist unbekannt.

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Kaprun mit 20 Mann, das österreichische rote Kreuz, die Wasserrettungen Mittersill und Zell am See, ein Notarztteam und eine Polizeistreifen waren im Einsatz.