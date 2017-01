Ein Pinzgauer Hotelier als Senkrechtstarter bei den iTunes Compilation Charts

19.01.2017, 17:14 Uhr

Zwei Bereiche, zwei Leidenschaften

Gemeinsam mit seiner Frau Susanne führt der Oberpinzgauer das Hotel Alpenwelt Resort in Königsleiten, wobei die beiden ihre Freude an der Gastronomie und an ihren Gästen mit ihrer Leidenschaft zur Musik zusammenführten. Der Hotelier: "Schon seit Jahren haben wir DJ's im Haus, die fast täglich, auf der Terrasse, in der Disco oder in unserem Après-Ski-Lokal auflegen. Auf der Terrasse mit feinerer Note und leichtfüßig und ansonsten auch härter und lauter. In jedem Fall braucht man als DJ viel Gespür für die Musik, aber auch für die Menschen und ihre Stimmungen. Nur dann kann man sie sozusagen abholen und mitnehmen."

Viel Lob von vielen Gästen - eine CD musste her!

Von 0 auf Platz 5: BergLIEBE Deluxe Winter Edition Vol. 1

Hannes Kröll-Schnell weiß das deshalb so genau, weil er schon seit etlicher Zeit für sich und seine Gäste auch selber für den Sound sorgt und die Platten mischt bzw. die Musik ineinander oder übereinander fließen lässt.Und weil viele Gäste dafür viel Lob spendeten und die gehörten Töne gerne mit nach Hause nehmen wollten, entschlossen sich der Hotelier - sein nunmehriges Synonym lautet "DJ Johannes Schnell"- und sein Freund, "DJ Tom Novy", gemeinsam eine CD aufzunehmen. Gesagt, getan! Und: Die Plattenfirma war dermaßen begeistert, dass sie den beiden ganz dringend ans Herz legte, auch am iTunes-Markt mitzumischen.Und der Erfolg gab den Experten nun Recht: Der Sound "BergLIEBE Deluxe Winter Edition Vol. 1" - ein "entspannender und genussvoller Ohrenschmaus, der neue Energie verleiht" - landete in Österreich als höchster Neueinstieg von allen auf Platz 5 der sogenannten "iTunes Complation Charts". Da darf man bestimmt auf Kommendes gespannt sein!