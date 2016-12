17.12.2016, 17:31 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

PINZGAU. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf heute, 17. Dezember 2016, in drei Geschäftsbetriebe in Saalfelden und einen Gasthof in Maria Alm ein. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen zwei Tresore sowie Bargeld aus Handkassen in unbekannter Höhe. Der Schaden ist nicht bekannt. Spurensicherung wurde durchgeführt.