Eine kleine Rundschau über Pinzgauer Fitness-Studios

16.01.2017, 15:06 Uhr

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist kaum vergleichbar

Eines gleich vorweg: Die Fitness-Studios sind hinsichtlich ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr schwer zu vergleichen, denn es gibt ein enorm vielfältiges Geräte-Angebot, unterschiedliche Tarif-Spielarten sowie im Service-Bereich verschiedenste Ex- oder Inklusiv-Varianten. Rasch herauskristallisiert hat sich jedoch eine ganz einfache Formel, die in der Natur der Sache liegt: Je höher der Preis, desto besser das Angebot bei den Zusatzleistungen. Während diese Leistungen (beispielsweise eine Begleitung durch ausgebildete Trainer) bei den höherpreisigen Studios inbegriffen sind, können sie bei den günstigeren Studios - zum Beispiel "My Gym - "dazugekauft" werden.

"Preispickerl"-Erklärung

Unsere "Preis-Etiketten" (siehe unten) basieren auf den Kosten pro Monat bei einer 12-monatlichen Bindung. Ausnahmen: "Injoy" und "Die Heldin". Bei diesen Studios verrechnet man wöchentliche Kosten, die wir der Einfachheit halber nur mit vier multipliziert haben. Ebenfalls wichtig: Bei manchen Instituten sind zusätzlich Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren zu zahlen, bei anderen hingegen nicht. Wer sich ein ganz genaues Bild machen möchte, ist mit den Homepages der Fitness-Studios gut bedient. Nicht überall jedoch lassen sich die genauen Tarife finden. Dann heißt es, zum Telefon greifen oder - ganz am besten - sich einfach vor Ort zu informieren.Kraft-, Ausdauer- und kabelloses EMS-Training mit Trainer-Betreuung, Sauna, Duschgelegenheiten und großem Kursangebot (Yoga, Bauch-Beine-Po, Let's Dance, Wirbelsäulengymnastik, Selbstverteidigung usw.). Günstigere Vormittagskarte, Spezialpreise für Schüler/Lehrlinge.Cardiotraining, Gerätetraining, Freihantelbereich, "Functionalarea". 19,99 Euro /Monat (bei Online-Anmeldung 14,99 Euro für die ersten 6 Monate). Duschen: Jeweils 50 Cent. Specials: Snack-Abo und Getränke-Abo jeweils 8,63 Euro/Monat), Solarium-Abo 10,79 Euro/Monat.Kraft- und Ausdauertraining, Power Plate und vieles mehr. Es gibt sehr viele Geräte und Trainer-Betreuung sowie Gratis-Duschgelegenheiten. Kursangebote: Zumba, Indoor-Cycling, Functionaltraing usw. Für Mitglieder günstige Tarife für Hallenbad und Sauna im Haus.Kraft- und Ausdauertraining, Freestyle-Box sowie ein umfangreiches Kursangebot: Stretching, "Kilo-Killer", Gesund bewegt, Cross-Zirkel, Rückenfitness usw. Gratis-Duschen, Gratis-Obst, Gratis-Leitungswasser. Spezialpreise für Schüler/Studenten/Rekruten/ZivisWurde 2016 beim österreichweiten ÖGVS-Fitnesstudiotest wieder Testsieger. Umfangreiches Angebot, vor allem auch im Gesundheitsbereich. Viele Kurse, regelmäßige Aktionen. Inklusive Elektrolytgetränke, Kaffee, Duschen. 22 Euro/Woche bei 14-monatlicher Bindung.Die neuen Studios nur für Damen bietet unter anderem EMS-Training, Vibrationstraining, Yoga & Faszien-Yoga oder ein spezielles Abnehmkonzept. Auch "Superfood" ist ein Thema. Kosten inkusive "Drumherum": Ab 16,90 Euro pro Woche.